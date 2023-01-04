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Агуэро: «Месси злился на меня и требовал перестать пить, когда мы отмечали победу на ЧМ-2022»

Агуэро рассказал, что Месси был недоволен его поведением во время празднования победы на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Серхио Агуэро.
Фото Reuters

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что капитан команды Лионель Месси был недоволен его поведением во время празднования победы на чемпионате мира в Катаре.

«Я много пил и не закусывал. Мы выиграли чемпионат мира. Я решил, если со мной что-то случится, пусть это случится там. Лео был зол и повторял, чтобы я остановился. Но как это сделать? Мы стали чемпионами мира и были так счастливы», — цитирует Агуэро Goal.

Завершивший карьеру Агуэро провел весь ЧМ-2022 в сборной Аргентины. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стали чемпионами.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Сборная Аргентины по футболу
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