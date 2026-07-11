Сборные Франции и Испании сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2026 14 июля

Сборные Франции и Испании сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2026 во вторник, 14 июля. Матч пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию первого полуфинала ЧМ-2026 эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Франции в 1/4 финала турнира обыграла Марокко со счетом 2:0. Сборная Испании в четвертьфинале Кубка мира победила Бельгию — 2:1.