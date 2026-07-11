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Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 11 июля

Опубликован список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026 на 11 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press

«СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026 на 11 июля. Гонку бомбардиров возглавляет французский нападающий Килиан Мбаппе (8 голов), он опережает аргентинца Лионеля Месси, у которого тоже 8 забитых мячей, по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанд с 7 голами. В топ-5 вошел французский нападающий Усман Дембеле, который забил в матче 1/4 финала сборной Марокко.

Список лучший бомбардиров ЧМ-2026 по футболу

  1. Килиан Мбаппе (Франция) — 8

  2. Лионель Месси (Аргентина) — 8

  3. Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7

  4. Гарри Кейн (Англия) — 6

  5. Усман Дембеле (Франция) — 5

  6. Исмаила Сарр (Сенегал) — 4

  7. Джуд Беллингем (Англия) — 4

  8. Хулиан Киньонес (Мексиканец) — 4

  9. Жуниор Винисиус (Бразилия) — 4

  10. Микель Оярсабаль (Испания) — 4

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Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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