Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 11 июля
Опубликован список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026 на 11 июля
«СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026 на 11 июля. Гонку бомбардиров возглавляет французский нападающий Килиан Мбаппе (8 голов), он опережает аргентинца Лионеля Месси, у которого тоже 8 забитых мячей, по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанд с 7 голами. В топ-5 вошел французский нападающий Усман Дембеле, который забил в матче 1/4 финала сборной Марокко.
Список лучший бомбардиров ЧМ-2026 по футболу
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Килиан Мбаппе (Франция) — 8
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Лионель Месси (Аргентина) — 8
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Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7
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Гарри Кейн (Англия) — 6
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Усман Дембеле (Франция) — 5
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Исмаила Сарр (Сенегал) — 4
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Джуд Беллингем (Англия) — 4
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Хулиан Киньонес (Мексиканец) — 4
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Жуниор Винисиус (Бразилия) — 4
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Микель Оярсабаль (Испания) — 4
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