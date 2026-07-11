Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 11 июля

«СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026 на 11 июля. Гонку бомбардиров возглавляет французский нападающий Килиан Мбаппе (8 голов), он опережает аргентинца Лионеля Месси, у которого тоже 8 забитых мячей, по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанд с 7 голами. В топ-5 вошел французский нападающий Усман Дембеле, который забил в матче 1/4 финала сборной Марокко.

Список лучший бомбардиров ЧМ-2026 по футболу