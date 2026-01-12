Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу

Бывший голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек призвал лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.

60-летний чех репостнул в соцсети X сообщение с соответствующим призывом.

«Я поддерживаю. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные соревнования. Это способствует легализации ее преступлений», — написал Гашек.

В начале января стало известно, что бойцы элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта» задержали и взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позже его доставили в США.