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12 января, 11:30

Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Getty Images

Бывший голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек призвал лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.

60-летний чех репостнул в соцсети X сообщение с соответствующим призывом.

«Я поддерживаю. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные соревнования. Это способствует легализации ее преступлений», — написал Гашек.

В начале января стало известно, что бойцы элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта» задержали и взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позже его доставили в США.

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Чемпионат мира по футболу
Доминик Гашек

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