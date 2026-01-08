Вице-президент РФС Соловьев: «Хочу, могу и постараюсь посетить чемпионат мира 2026 года»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев рассказал, что постарается посетить чемпионат мира в 2026 году.

«Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать», — цитирует Соловьева ТАСС.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.