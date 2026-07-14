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Карпукас — о красной карточке Балогуна: «Это ненормально. Я тоже был шокирован»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» оценил игру своего партнера по команде Сесара Монтеса в составе сборной Мексики на ЧМ-2026 и прокомментировал ситуацию с красной карточкой форварда сборной США Фоларина Балогуна.

— Как вам выступление Сесара Монтеса на чемпионате мира?

— Сесар провел очень хороший чемпионат мира, судя по результатам. Да, была красная карточка в первом матче с ЮАР (2:1). Но я, честно говоря, эту встречу не видел. Смотрел у Мексики только игру с Англией (2:3) в 1/8 финала. Мне очень понравилось, как Монтес выглядел в первом тайме. Может быть, в эпизодах с двумя голами англичан он мог действовать по-другому, как и вся команда, но в целом это не говорит о качестве игры и самого Сесара, и его сборной. Мексика — большие молодцы.

— Как отреагировали на скандал с решением ФИФА отложить дисквалификацию футболиста сборной США Фоларина Балогуна, получившего красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0), но в итоге вышедшего на следующую встречу с Бельгией (1:4)?

— Ну, это, конечно, ненормально. Я тоже был в шоке, как и многие. Это ненормально.

— Как теперь «Локомотив» будет поступать, если кто-то в команде получит спорную красную карточку?

— Тоже будем просить приостановить дисквалификацию. (Смеется.)

Сборная Мексики на ЧМ-2026 проиграла сборной Англии (2:3) в 1/8 финала, а сборная США на этой же стадии турнира — сборной Бельгии (1:4).

Артем Карпукас.«Если не брать результат — не считаю, что у нас была провальная весна». Интервью Карпукаса

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Артем Карпукас
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ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
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