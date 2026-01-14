Фанаты сборных Гаити, Ирана, Кот-д'Ивуара и Сенегала могут не попасть на ЧМ-2026

Болельщики сборных Гаити, Ирана, Кот-д'Ивуара и Сенегала могут не попасть на матчи чемпионата мира-2026 из-за запрета на въезд в США для граждан этих стран, сообщает Fox News.

Исключения допускаются только для игроков, тренеров и членов официальных делегаций. Матчи всех вышеперечисленных сборных проходят в городах США.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды.