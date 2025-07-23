ФИФА отказалась от ВАР — чемпионат мира пройдет без видеоарбитров

Как стало известно «СЭ», Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит тестировать новую систему видеопомощи (СВП) и уже отказалась от использования ВАР на ближайшем юниорском (U20) чемпионате мира, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили. То же самое было год назад в Колумбии, где определялась лучшая сборная планеты среди девушек.

Всего на турнире задействуют 18 судей (пять — из УЕФА), 36 ассистентов (10 — из УЕФА) и ни одного видеоассистента. Вместо ВАР применят СВП.

Об этом новшестве было объявлено еще в первой половине 2024 года, когда слова президента ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА неправильно поняли — решили, что поменяется протокол ВАР и тренерам разрешат запрашивать вмешательство ВАР. На самом деле это совсем другая система. Это своего рода «дворовый ВАР», где видеоарбитры вообще не используются.

В СВП гораздо меньше камер, потому серьезно уменьшаются суммы первоначальных вложений и последующих расходов. Неизменным остается только одно: можно оценивать только те же самые ключевые моменты — те, что связаны со взятием ворот, назначением пенальти, удалением и ошибочной идентификацией наказываемого игрока. Поскольку нет ВАР и АВАР, решения судейской бригады и инциденты автоматически не проверяются.

Инициатором остановки игры и просмотра видеоповторов судьей выступает главный тренер, которому дважды в течение матча предоставляется возможность сделать запрос об использовании видеозаписи. В отсутствие главного тренера его полномочия переходят к тому, кого можно считать старшим официальным представителем команды, присутствующим в технической зоне. Так как тренер или его помощник могут находиться очень далеко от места, где произошел соответствующий инцидент, любой игрок или запасной футболист вправе рекомендовать им провести проверку.

Протокол видеопомощи предполагает, что тренер запрашивает проверку, поднимая палец, а затем передает специальную карточку четвертому (резервному) судье. Эта карточка должна быть предоставлена немедленно после инцидента, чтобы избежать ненужных задержек и соблюдать правила, которые не позволяют изменять решение после возобновления игры.

Резервный, получая карточку, тут же информирует судью. А тот отправляется в зону для проверки и просмотра видеозаписи. Арбитру при этом помогает специально обученный оператор повторов, который показывает эпизод с разных ракурсов и на разной скорости.

Каждый из двух тренеров команд-соперниц имеет право запрашивать проверку всего два раза за матч. Если претензии к судье обоснованы, карточка возвращается и право сохраняется. Если судья прав, а тренер — нет, попытка считается использованной.

Если для определения победителя нужно играть два дополнительных тайма, каждому из тренеров добавляется третья попытка оспорить решение судьи. Неиспользованные запросы тоже переносятся в дополнительное время и серию пенальти.

Недостаток очевидный — качество съемки (меньше камер и нужных ракурсов, невысокая квалификация операторов) и нет виртуальных офсайдных линий. И ограничено число просмотров по запросу тренера.