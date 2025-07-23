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23 июля 2025, 06:49

Моуринью хочет поехать на чемпионат мира-2030 со сборной Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отметил, что хочет возглавить сборную Португалии.

«Я хочу отправиться на чемпионат мира хоть со сборной Португалии, хоть с командой другой страны. Но я думаю, что это должна быть Португалия! Я не предлагаю себя федерации футбола Португалии, все должно произойти естественным образом. Однажды это произойдет!» — сказал Моуринью в эфире Canal 11.

Чемпионат мира 2030 года пройдет с 13 июня по 21 июля в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира.

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