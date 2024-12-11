Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила места проведения чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034.

Турнир в 2030-м пройдет в Марокко, Португали и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Страной-хозяйкой ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия. Отмечается, что соревнования будут проведены зимой из-за климатических особенностей региона.

Последний из завершенных чемпионатов мира по футболу прошел в 2022 году в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2).