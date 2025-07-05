«Дзюба: «Хочется еще один чемпионат мира в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что хотел бы проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России.

«Если честно, хотел бы еще один чемпионат мира в России. Это было что-то грандиозное, потрясающее. Мы показали миру, насколько мы открыты, гостеприимны. Если мы еще раз проведем чемпионат мира после возвращения — все бы удивились, какие мы добрые и незлопамятные», — сказал Дзюба на Дне Московского спорта.

36-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. До этого он играл в «Локомотиве», турецком «Адана Демирспор», «Зените», тульском «Арсенале», «Ростове», «Спартаке» и «Томи».