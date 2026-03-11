Глава ФИФА Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к чемпионату мира 2026 года и участие сборной Ирана.

«До старта турнира осталось всего 93 дня. В ходе беседы мы затронули ситуацию в Иране и то, что сборная этой страны успешно квалифицировалась на ЧМ. Президент Трамп подтвердил, что сборная Ирана приглашена для участия в турнире. Чемпионат мира — это важное событие, которое объединяет людей. Я искренне благодарен президенту США за поддержку, которая еще раз подчеркивает объединяющую силу футбола», — написал Инфантино в своих соцсетях.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате авиационных и ракетных ударов были поражены военные объекты и города страны.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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