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Сегодня, 17:30

ФИФА ответила УАФ по поводу карты без Крыма

Егор Сергеев
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ФИФА ответила УАФ по поводу карты страны без Крыма
Фото Global Look Press
Украинцы требуют извинений.

Украинская ассоциация футбола получила ответ от ФИФА на свою жалобу — во время трансляции жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира 2026 года на карте страна была изображена без Крыма, что заставило УАФ жаловаться в Международную федерацию футбола и УЕФА.

Что за карта

13 декабря в Цюрихе прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года для европейских команд. Украина попала в квартет с Исландией, Азербайджаном и победителем матча плей-офф Лиги наций Франция — Хорватия. Однако больше внимания в стране уделили тому, как ФИФА изобразила ее на карте при представлении. На схеме Украина была изображена без Крыма.

Это стало поводом для возмущения — украинские СМИ отреагировали инсайдом, что УАФ готовит по этому поводу жалобу в ФИФА. Чуть позже информация подтвердилась, а УАФ выступила с официальным заявлением. «Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», — говорится в обращении УАФ.

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В Цюрихе перенесли ответственность на третью сторону

Международная федерация поблагодарила украинскую сторону за обращение и уверила, что осознает деликатность этого вопроса. Однако ответственность за произошедшее ФИФА переложила на третью сторону, которая занималась составлением инфографики. В конце письма Украине посоветовали и дальше смело обращаться при появлении каких-либо деликатных претензий.

«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и, хотя инцидент был непреднамеренным, мы сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации», — говорится в письме, подписанном руководителем органа, взаимодействующего с ассоциациями — членами ФИФА, Эльханом Мамедовым.

Трофей чемпионата мира по футболу, выставленный перед жеребьевкой.
Фото AFP

Требуют извинений

Вероятно, нейтрального ответа ФИФА украинцам покажется мало. Например, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсетях заявил, что его сторона ждет от Федерации официальных извинений, и добавил исправленный вариант карты, где Крым — украинский. «ФИФА, вы в порядке? Изменив международные границы во вчерашней трансляции, вы поступили вопреки международному праву. Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений», — написал Тихий.

Отборочный турнир чемпионата мира стартует в марте. Финальная часть турнира летом 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Напомним, что весной 2014 года по результатам всенародного референдума населения полуострова был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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