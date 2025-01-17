Официально: Тедеско уволен из сборной Бельгии. У экс-тренера «Спартака» ничего не получилось

Преемник — Анри или Гарсия.

Совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) принял решение об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной сборной. Об этом сообщается на сайте федерации.

39-летний специалист проработал со сборной Бельгии 24 матча, в которых команда одержала 12 побед. Слухи о скорой отставке немца поползли еще в ноябре 2024 года, но официальный вердикт был вынесен лишь сейчас, так как спортивный директор RBFA Винсент Маннерт проводил 45-дневную экспертизу работы Тедеско, а также согласовывалась величина неустойки.

По информации журналиста Саши Тавольери, решающими факторами отставки немца стали недостаточные успехи в Лиге наций и напряженные отношения с игроками. По сведениям Le Soir, компенсация за расторжение контракта составит чуть больше 1 миллиона евро.

Спорные результаты на поле

Игровые проблемы команды проявились еще на Евро-2024. В группе с Румынией, Словакией и Украиной «Красные дьяволы» с большим трудом вышли в плей-офф — все команды в квартете набрали по 4 очка, но у бельгийцев была плюсовая разница мячей, поэтому они заняли второе место.

В 1/8 финала Бельгия уступила Франции (0:1). В трех из четырех матчей звездная сборная не забила ни одного мяча, что вызвало шквал критики болельщиков. Особенно досталось Ромелу Лукаку, который не смог отличиться ни разу — часть голов форварда была отменена после видеопросмотров.

Осенью в Лиге наций сборная Бельгии выступила еще хуже. В шести матчах команда сыграла вничью с Италией (2:2) и обыграла Израиль (3:1), а в остальных четырех уступила. Бельгия заняла в группе третье место и обошла вылетевший в дивизион В Израиль лишь по дополнительным показателям.

Доменико Тедеско и Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press

Конфликты с лидерами

Неудачи на поле усугублялись конфликтами внутри команды. Главный скандал разгорелся еще до Евро-2024, когда вратарь Тибо Куртуа покинул сборную. По данным СМИ, причиной стала его обида из-за капитанской повязки, которая в отсутствие Кевина де Брюйне досталась Ромелу Лукаку. Куртуа не явился на сборы и позже заявил, что при Тедеско играть за сборную не намерен.

Во время Евро-2024 обострилась ситуация вокруг Леандро Троссарда. Слабая игра полузащитника вызвала критику болельщиков и журналистов, что спровоцировало резкие высказывания его отца в адрес тренера: «Тедеско — плохой выбор для Бельгии. Леандро критикуют, потому что его постоянно перемещают с одной позиции на другую».

Осенью 2024 года, после поражения от Франции (0:2) в Лиге наций, Кевин де Брюйне также заявил о желании сделать паузу в выступлениях за сборную, сославшись на необходимость отдыха. В федерации опасаются, что этот матч мог стать последним для капитана в составе национальной команды.

Доменико Тедеско. Фото AFP

Будущее Тедеско и сборной Бельгии

В России Доменико Тедеско известен по работе в «Спартаке», который он возглавлял с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда провела 54 матча, одержала 27 побед и заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21.

Пока неизвестно, чем конкретно займется немец теперь, но в ноябре прошлого года бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился инсайдом о том, что Тедеско может вернуться в Россию.

«Сейчас, по моей информации, добавляется Тедеско, который еще не уволен из сборной Бельгии, но скоро это произойдет. И он уже прощупывает почву, уже просит людей, которые к нашему футболу причастны, подыскать ему любой вариант в России, очень сильно хочет вернуться и работать», — сказал Мор. Позже эта цитата разлетелась по СМИ в контексте интереса к Тедеско со стороны «Оренбурга».

Сборная Бельгии рассматривает несколько вариантов на замену немцу. По данным L'Equipe, фаворитами считаются два француза — Руди Гарсия и Тьерри Анри, работавший ассистентом главного тренера в сборной Бельгии при Роберто Мартинесе.