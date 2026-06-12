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12 июня, 23:55

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026

Игра 1-го тура группового этапа.

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12 июня, 23:57

Канада и Босния сыграли вничью

Матч завершился со счетом 1:1. Канада провела первый матч на домашнем ЧМ-2026.

В следующей игру канадцы встретятся с Катаром, Босния и Герцеговина сыграет со Швейцарией.

12 июня, 23:56

90+6-я минута. Ларин мог оформлять дубль, но его удар из вратарской был заблокирован!

12 июня, 23:55

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Чемпионат мира. Группа B.
12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Канада
1:1
Босния и Герцеговина

12 июня, 23:54

90+3-я минута. Катич открыто задержал Ларина и получил заслуженную желтую карточку.

12 июня, 23:53

90+3-я минута. Нервная концовка, много фолов. Судья Тельо пропустил фол канадцев вблизи собственной штрафной.

12 июня, 23:52

90+2-я минута. Эуштакиу заменил Осорио.

12 июня, 23:51

90+1-я минута. Шесть минут добавлено ко второму тайму.

12 июня, 23:51

90-я минута. Эуштакиу подал со штрафного, но выходе сыграл Василь.

12 июня, 23:48

87-я минута. Демирович получил длинную передачу на половину поля канадцев, но в одиночестве не смог навязать борьбу.

12 июня, 23:45

84-я минута. Капитана сборной Боснии Колашинаца заменил Бурнич.

12 июня, 23:44

83-я минута. Колашинац получил повреждение. Медицинский штаб показывает, что нужна замена.

12 июня, 23:42

80-я минута. Арена в Торонто запела. Канада побежала за победой.

12 июня, 23:39

Канада сравняла счет в матче с Боснией

78-я минута. ГООООЛ! Ларин забил первым же касанием — 1:1. Принял в штрафной и пробил в ближний угол. Породистый гол, хоть и помог Кайлу рикошет.

12 июня, 23:37

76-я минута. Олувасейи уступил место на поле джокеру канадцев — Кайлу Ларину.

12 июня, 23:35

74-я минута. Двойная замена у Боснии. Вместо Байрактаревича и Мемича вышли Алайбегович и Шуньич.

12 июня, 23:34

73-я минута. Коне наорал на судью после собственного же фола. Повезло хавбеку канадцев, что ушел без желтой карточки.

12 июня, 23:30

70-я минута. Снова так называемый прохладительный перерыв.

12 июня, 23:27

67-я минута. Снова опасно у ворот Боснии, но защита вынесла мяч из вратарской парой ударов головой.

12 июня, 23:25

64-я минута. Заряжено играют в обороне боснийцы. Прямо как в стыковых матчах с Италией.

12 июня, 23:23

62-я минута. У Боснии Баждар заменил Лукича, а Гигович — Башича.

12 июня, 23:20

61-я минута. Тройная замена у Канады. Вместо Миллара, Бьюкенена и Дэвида вышли Ахмед, Шаффельбург и Промис Дэвид.

12 июня, 23:20

59-я минута. Мухаремович едва не наказал, пробив после углового чуть выше ворот.

12 июня, 23:19

58-я минута. Крепо как-то ненадежно вышел из ворот. Мог брать мяч в руки, а вместо этого выбил кулаками.

12 июня, 23:16

55-я минута. Где-то между моментами желтую карточку получил канадец де Фужероль.

12 июня, 23:15

54-я минута. Демирович убежал один на один после паса Тахировича. Крепо голеностопом достал до мяча и перевел на угловой.

12 июня, 23:14

53-я минута. Колашинац вытащил мяч из пустых ворот! Ларея бил мимо Василя и Колашинац спас Боснию от гола.

12 июня, 23:13

51-я минута. Снова Василь вступил в игру. Нагружают канадцы вратаря с первых минут второго тайма.

12 июня, 23:10

49-я минута. Василь вышел из ворот и кулаком попал в голову Олувасейи. Однако, перед этим кипер Боснии сыграл в мяч. Так что игра продолжается. Никакого пенальти.

12 июня, 23:08

47-я минута. А теперь Василь вступил в игру, прервав прострел справа.

12 июня, 23:07

46-я минута. Демирович уже на 14-й секунде пробил издали. Крепо спокойно забрал мяч.

12 июня, 23:06

46-я минута. Началась вторая половина матча.

12 июня, 22:50

Первый тайм окончен

45+5-я минута. Босния обыгрывает Канаду — 1:0.

12 июня, 22:48

45+2-я минута. Лукич не успел к мячу в подкате и задел Бьюкенена — еще одна желтая карточку у Боснии.

12 июня, 22:48

45+1-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму.

12 июня, 22:47

45-я минута. Демирович получил первую желтую карточку Боснии.

12 июня, 22:45

43-я минута. Джонстон успел догнать Мемича, который отрывался по флангу. Опасно контратакует Босния.

12 июня, 22:44

42-я минута. Канадцам нужны замены в перерыве. Их атаки через фланги боснийцы уже будто прочитали.

12 июня, 22:41

39-я минута. Босния немного успокоила игру частыми паузами и небольшими фолами.

12 июня, 22:38

37-я минута. Канадцам очевидно не хватает мысли в центре поля. Эуштакиу сегодня не лучшим образом двигает мяч.

12 июня, 22:37

35-я минута. Камеры показали актера Райана Рейнольдса, который объясняет детям тонкости футбола, вероятно.

12 июня, 22:33

32-я минута. Олувасейи подхватил мяч на углу штрафной и пробил в дальний — сильно мимо. Дэвид просил откатить ему.

12 июня, 22:32

30-я минута. Гол оживил игру. Босния включила агрессивный прессинг, Канада старается быстро двигать мяч.

12 июня, 22:29

28-я минута. Дэвид убрал под себя и с левой ноги исполнил — боснийцы заблокировали.

12 июня, 22:27

25-я минута. Кстати, для Лукича гол стал первым в четвертом матче за Боснию. Вот это дебют. Номинально сменщик Эдина Джеко.

12 июня, 22:25

23-я минута. На арене в Торонто перерыв, чтобы охладиться.

12 июня, 22:23

Босния открыла счет в матче

21-я минута. ГОООЛ! Лукич вонзил мяч в ворота после подачи углового — 1:0. Колашинац классно скинул с ближней штанги.

12 июня, 22:21

19-я минута. Много желания в игре Канады. С качеством пока проблемы.

Даже вспомнить удар Дэвида — перед ним были целые ворота, а он пробил во вратаря.

12 июня, 22:18

17-я минута. Дэвид подхватил мяч и пробил без опеки — прямо во вратаря. Голевой шанс у Канады!

12 июня, 22:17

15-я минута. Бьюкенен не достал до мяча после прострела слева. Босния опустилась глубоко в защиту.

12 июня, 22:13

12-я минута. Джонстон снес Мемича и получил желтую карточку.

12 июня, 22:11

10-я минута. Хороший вброс аута от Миллара прямо в штрафную Боснии, защита отбилась.

12 июня, 22:10

8-я минута. Много движения в центре поля. Команды быстро теряют мяч.

12 июня, 22:07

5-я минута. Босния приятное впечатление производит в начале встречи. Мячом владеют гости.

12 июня, 22:04

3-я минута. Мемич пробил выше ворот на входе в штрафную. Первый удар в матче.

12 июня, 22:02

Матч Канады и Боснии начался

1-я минута. Поехали!

12 июня, 21:56

Сборные появились на арене в Торонто. Звучат гимны Канады и Боснии и Герцеговины.

12 июня, 21:01

Стартовый состав сборной Боснии

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Мухаремович, Катич, Дедич, Мемич, Башич, Тахирович, Байрактаревич, Демирович, Лукич.

12 июня, 21:00

Стартовый состав сборной Канады

Канада: Крепо, Джонстон, де Фужероль, Корнелиус, Ларея, Эуштакиу, Коне, Миллар, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.

12 июня, 12:20

Канада — Босния и Герцеговина: результаты на чемпионатах мира

Для сборной Канады это будет третий чемпионат мира. На ЧМ-1998 в Мексике команда не смогла выйти из группы, потерпев три поражения. На ЧМ-2022 в Катаре канадцы вновь проиграли три матча группового турнира.

Сборная Боснии и Герцеговины принимала участие только в одном чемпионате мира — в 2014 году в Бразилии. В групповом турнире команда одержала одну победу и потерпела два поражения, не сумев выйти в плей-офф.

12 июня, 12:15

ЧМ-2026: участники группы B

В группе B сыграют Канада, Босния и Герцеговина, Швейцария и Катар. Канадцы свои игры проведут дома — в Торонто и Ванкувере (дважды). Остальные матчи группы B примут Санта-Клара (США), Инглвуд (США) и Сиэтл (США).

12 июня, 12:10

Где смотреть трансляцию матча Канада — Босния и Герцеговина

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

12 июня, 12:05

Где и во сколько сыграют Канада и Босния и Герцеговина

Матч между сборными пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

12 июня, 12:00

В пятницу, 12 июня, состоится первый матч одной из хозяек чемпионата мира 2026 года сборной Канады. «Кэнакс» сыграют со сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто, арена вмещает более 30 тысяч человек.

Главным судьей матча назначен аргентинец Факундо Тельо, его ассистенты — Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, резервный судья — Хаид Аль-Тураис (Саудовская Аравия).

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины выступают в группе B со сборными Швейцарии и Катара.

Для Канады и Боснии и Герцеговины матч станет первым друг с другом на чемпионатах мира. Сборные также ни разу не встречались в товарищеских матчах.

«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!

ЧМ 2026 с Hisense

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