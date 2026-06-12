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12 июня, 23:55
Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026
Игра 1-го тура группового этапа.
Канада и Босния сыграли вничью
Матч завершился со счетом 1:1. Канада провела первый матч на домашнем ЧМ-2026.
В следующей игру канадцы встретятся с Катаром, Босния и Герцеговина сыграет со Швейцарией.
90+6-я минута. Ларин мог оформлять дубль, но его удар из вратарской был заблокирован!
90+3-я минута. Нервная концовка, много фолов. Судья Тельо пропустил фол канадцев вблизи собственной штрафной.
87-я минута. Демирович получил длинную передачу на половину поля канадцев, но в одиночестве не смог навязать борьбу.
83-я минута. Колашинац получил повреждение. Медицинский штаб показывает, что нужна замена.
Канада сравняла счет в матче с Боснией
78-я минута. ГООООЛ! Ларин забил первым же касанием — 1:1. Принял в штрафной и пробил в ближний угол. Породистый гол, хоть и помог Кайлу рикошет.
74-я минута. Двойная замена у Боснии. Вместо Байрактаревича и Мемича вышли Алайбегович и Шуньич.
73-я минута. Коне наорал на судью после собственного же фола. Повезло хавбеку канадцев, что ушел без желтой карточки.
67-я минута. Снова опасно у ворот Боснии, но защита вынесла мяч из вратарской парой ударов головой.
64-я минута. Заряжено играют в обороне боснийцы. Прямо как в стыковых матчах с Италией.
61-я минута. Тройная замена у Канады. Вместо Миллара, Бьюкенена и Дэвида вышли Ахмед, Шаффельбург и Промис Дэвид.
58-я минута. Крепо как-то ненадежно вышел из ворот. Мог брать мяч в руки, а вместо этого выбил кулаками.
54-я минута. Демирович убежал один на один после паса Тахировича. Крепо голеностопом достал до мяча и перевел на угловой.
53-я минута. Колашинац вытащил мяч из пустых ворот! Ларея бил мимо Василя и Колашинац спас Боснию от гола.
51-я минута. Снова Василь вступил в игру. Нагружают канадцы вратаря с первых минут второго тайма.
49-я минута. Василь вышел из ворот и кулаком попал в голову Олувасейи. Однако, перед этим кипер Боснии сыграл в мяч. Так что игра продолжается. Никакого пенальти.
45+2-я минута. Лукич не успел к мячу в подкате и задел Бьюкенена — еще одна желтая карточку у Боснии.
43-я минута. Джонстон успел догнать Мемича, который отрывался по флангу. Опасно контратакует Босния.
42-я минута. Канадцам нужны замены в перерыве. Их атаки через фланги боснийцы уже будто прочитали.
37-я минута. Канадцам очевидно не хватает мысли в центре поля. Эуштакиу сегодня не лучшим образом двигает мяч.
35-я минута. Камеры показали актера Райана Рейнольдса, который объясняет детям тонкости футбола, вероятно.
32-я минута. Олувасейи подхватил мяч на углу штрафной и пробил в дальний — сильно мимо. Дэвид просил откатить ему.
30-я минута. Гол оживил игру. Босния включила агрессивный прессинг, Канада старается быстро двигать мяч.
25-я минута. Кстати, для Лукича гол стал первым в четвертом матче за Боснию. Вот это дебют. Номинально сменщик Эдина Джеко.
Босния открыла счет в матче
21-я минута. ГОООЛ! Лукич вонзил мяч в ворота после подачи углового — 1:0. Колашинац классно скинул с ближней штанги.
19-я минута. Много желания в игре Канады. С качеством пока проблемы.
Даже вспомнить удар Дэвида — перед ним были целые ворота, а он пробил во вратаря.
17-я минута. Дэвид подхватил мяч и пробил без опеки — прямо во вратаря. Голевой шанс у Канады!
15-я минута. Бьюкенен не достал до мяча после прострела слева. Босния опустилась глубоко в защиту.
5-я минута. Босния приятное впечатление производит в начале встречи. Мячом владеют гости.
Стартовый состав сборной Боснии
Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Мухаремович, Катич, Дедич, Мемич, Башич, Тахирович, Байрактаревич, Демирович, Лукич.
Стартовый состав сборной Канады
Канада: Крепо, Джонстон, де Фужероль, Корнелиус, Ларея, Эуштакиу, Коне, Миллар, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.
Канада — Босния и Герцеговина: результаты на чемпионатах мира
Для сборной Канады это будет третий чемпионат мира. На ЧМ-1998 в Мексике команда не смогла выйти из группы, потерпев три поражения. На ЧМ-2022 в Катаре канадцы вновь проиграли три матча группового турнира.
Сборная Боснии и Герцеговины принимала участие только в одном чемпионате мира — в 2014 году в Бразилии. В групповом турнире команда одержала одну победу и потерпела два поражения, не сумев выйти в плей-офф.
ЧМ-2026: участники группы B
В группе B сыграют Канада, Босния и Герцеговина, Швейцария и Катар. Канадцы свои игры проведут дома — в Торонто и Ванкувере (дважды). Остальные матчи группы B примут Санта-Клара (США), Инглвуд (США) и Сиэтл (США).
Где смотреть трансляцию матча Канада — Босния и Герцеговина
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Канада и Босния и Герцеговина
Матч между сборными пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В пятницу, 12 июня, состоится первый матч одной из хозяек чемпионата мира 2026 года сборной Канады. «Кэнакс» сыграют со сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто, арена вмещает более 30 тысяч человек.
Главным судьей матча назначен аргентинец Факундо Тельо, его ассистенты — Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, резервный судья — Хаид Аль-Тураис (Саудовская Аравия).
Сборные Канады и Боснии и Герцеговины выступают в группе B со сборными Швейцарии и Катара.
Для Канады и Боснии и Герцеговины матч станет первым друг с другом на чемпионатах мира. Сборные также ни разу не встречались в товарищеских матчах.
«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!