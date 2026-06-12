Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026

В пятницу, 12 июня, состоится первый матч одной из хозяек чемпионата мира 2026 года сборной Канады. «Кэнакс» сыграют со сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто, арена вмещает более 30 тысяч человек.

Главным судьей матча назначен аргентинец Факундо Тельо, его ассистенты — Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, резервный судья — Хаид Аль-Тураис (Саудовская Аравия).

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины выступают в группе B со сборными Швейцарии и Катара.

Для Канады и Боснии и Герцеговины матч станет первым друг с другом на чемпионатах мира. Сборные также ни разу не встречались в товарищеских матчах.

«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!