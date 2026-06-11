Защитник «Зенита» Горшков заявил, что Бразилия выиграет ЧМ-2026: «Буду болеть за своих «слонов»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал «СЭ», за кого будет болеть на чемпионате мира-2026.

«Буду болеть за Бразилию, за своих родных «слонов» — Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Выиграет чемпионат мира тоже Бразилия», — сказал Горшков «СЭ».

В состав сборной Бразилии на ЧМ попали защитник «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник команды Луис Энрике. Бразильцы сыграют в группе С с Марокко, Гаити и Шотландией.

ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы с 11 июня по 19 июля. В турнире выступят 48 сборных.