Мексика и ЮАР встретятся в первом матче чемпионата мира по футболу

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в первом матче чемпионата мира по футболу в четверг, 11 июня. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча открытия ЧМ-2026. За основными событиями и результатом игры Мексика — ЮАР можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.

11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Предыдущая встреча команд состоялась на ЧМ-2010 и завершилась со счетом 1:1.

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