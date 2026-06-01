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1 июня, 23:21

Защитник «Спартака» Джику из-за травмы пропустит ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Спартака» Александер Джику из-за травмы не сможет сыграть на чемпионате мира по футболу, сообщил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш.

Ранее 31-летний футболист вошел в расширенный состав национальной команды, но 1 июня Кейруш объявил, что был вынужден заменить Джику из-за повреждения.

«Мы должны были принять решение и заменить Джику. Это так. Не имеет значения, какого игрока мы вызвали. Джику был заменен. Теперь у нас полная группа центральных защитников, вы видели их сегодня на поле. Поэтому мы готовы к чемпионату мира», — приводит слова Кейруша Modern Ghana.

Джику получил травму 24 мая в матче «Спартака» против «Краснодара» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Его заменили в конце первого тайма.

Сборная Ганы на ЧМ-2026 сыграет в группе L. Соперниками африканской команды станут Панама, Англия и Хорватия.

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Чемпионат мира по футболу
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ФК Спартак (Москва)
Александер Джику
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