Де ла Фуэнте — о Месси: «Важна не пчела, а улей»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финалом чемпионата мира-2026 против Аргентины отметил, что испанцы не будут опекать персонально Лионеля Месси.

«Я знаю Месси еще с тех времен, когда тренировал молодежку «Севильи». Сначала мы использовали персональную опеку. Затем игрок, который его опекал, получил желтую карточку, я заменил его — и Месси нам забил четыре мяча. Не будем использовать против Месси персональную опеку, но будем очень внимательны. Мы со Скалони — два соперника, которые очень уважают друг друга. Для нас обоих большая честь встретиться в таком матче.

Важна не пчела, а улей. Потому что главное — команда. Это урок, который никогда нельзя забывать.

Месси — единственный в своем роде. Он служит примером для молодых спортсменов своим отношением и поведением, особенно учитывая впечатляющий чемпионат мира, в котором он участвует в своем возрасте», — цитирует Marca де ла Фуэнте.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.