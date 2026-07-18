Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место на ЧМ-2026

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира по футболу в ночь на воскресенье, 18 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 0.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу можно будет смотреть на сайте matchtv.ru по платной подписке. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за 3-е место. Следить за ходом игры Франция — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

За всю историю Франция и Англия встречались 32 раза, 17 побед одержали англичане, 10 — французы, еще 5 матчей завершились вничью. Разница мячей — 72:41 в пользу Англии. На чемпионатах мира команды провели три встречи: Англия выиграла в 1966-м (2:0) и 1982-м (3:1) годах, а Франция — в 2022-м (2:1).

Результаты Франции на ЧМ-2026

Франция заняла первое место в группе с Норвегией, Сенегалом и Ираком, а в плей-офф победила Швецию, Парагвай и Марокко и уступила Испании.

Групповой этап, 1-й тур: Франция — Сенегал 3:1

Групповой этап, 2-й тур: Франция — Ирак 3:0

Групповой этап, 3-й тур: Норвегия — Франция 1:4

Плей-офф. 1/16 финала: Франция — Швеция 3:0

Плей-офф. 1/8 финала: Парагвай — Франция 0:1

Плей-офф. 1/4 финала: Франция — Марокко 2:0

Плей-офф. 1/2 финала: Франция — Испания 0:2

Результаты Англии на ЧМ-2026

Англия заняла первое место в группе с Хорватией, Ганой и Панамой, а в плей-офф победила ДР Конго, Мексику и Норвегию и уступила Аргентине.

Групповой этап, 1-й тур: Англия — Хорватия 4:2

Групповой этап, 2-й тур: Англия — Гана 0:0

Групповой этап, 3-й тур: Панама — Англия 0:2

Плей-офф. 1/16 финала: Англия — ДР Конго 2:1

Плей-офф. 1/8 финала: Мексика — Англия 2:3

Плей-офф. 1/4 финала: Норвегия — Англия 1:2 (после дополнительного времени)

Плей-офф. 1/2 финала: Англия — Аргентина 1:2

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