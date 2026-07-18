Зидан хочет иметь 25 человек в своем штабе в сборной Франции

Французский специалист Зинедин Зидан уже сформировал костяк своего тренерского штаба в сборной Франции, сообщает RMC Sport. 54-летний француз должен заменить Дидье Дешама после чемпионата мира-2026.

По информации источника, в федерации футбола Франции (ФФФ) обеспокоены тем, что Зидан потенциально хочет иметь в своем штабе 25 человек и во сколько обойдется содержание такого количества новых работников.

Под руководством Дешама сборная Франции с 2012 года провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.

В воскресенье, 19 июля, сборная Франции сыграет последний матч под руководством Дешама — матч за 3-е место ЧМ-2026 против Англии. Начало игры — в 0:00 по московскому времени.