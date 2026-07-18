Инфантино назвал ЧМ-2026 успешным: «Мы объединили мир»

Президент ФИФА Джанни Инфантино перед финалом назвал ЧМ-2026 успешным и похвалил президента США Дональда Трампа, который тоже присутствовал на пресс-конференции.

«Американская мечта, господин президент, стала реальностью. Мы объединили мир. Вам не нужны комплименты, господин президент, но этот чемпионат мира не был бы таким невероятно успегным без вас.

Мы много слышим, что живем в разделенном мире, в агрессивном мире, что существует так много вещей, которые нас разделяют, которые создают нам проблемы. Но мы также знаем, и если есть что-то одно, что показал и показывает нам этот чемпионат мира, так это то, что нас объединяет гораздо больше вещей, чем то, что нас разделяет. За последние полтора месяца мы видели, как миллионы людей собрались вместе в США, Канаде и Мексике, а также во всех уголках мира, мирно и радостно, желая провести время вместе и отметить момент единения. Это самое сильное послание за всю историю, и именно на этом послании мы должны строить наше будущее — будущее единства и будущее сообщества.

Через два дня мы узнаем, кто станет чемпионом мира — Испания или Аргентина, но что мы уже знаем, дорогие друзья, так это то, что футбол — это не просто самый популярный вид спорта в мире, футбол определенно стал тем общим универсальным языком, на котором говорят все, потому что все хотят быть вместе», — приводит Yahoo!Sports слова Инфантино.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.