Мартинес: «Иногда я плачу, просто думая обо всем, чего сборной Аргентины удалось добиться»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес перед финалом ЧМ-2026 против Испании рассказал, что иногда плачет, вспоминая путь национальной команды.

«То, что мы сейчас делаем, — уже легендарно. Иногда я плачу, просто думая обо всем, чего нам удалось добиться», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Мартинеса в соцсети X.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.