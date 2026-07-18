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Сегодня, 07:52

ФИФА не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за лесных пожаров

Евгений Козинов
Корреспондент
Фото Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает вариант переноса финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка из-за дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде, сообщает Bloomberg со ссылкной на источники, знакомые с ситуацией.

По имеющейся информации, представители ФИФА уже провели неформальные консультации по поводу сложившейся обстановки, в которых также участвовал руководитель рабочей группы Белого дома Эндрю Джулиани.

По словам старшего синоптика Центра прогнозирования погоды США Боба Оравека, уже к воскресенью основная масса дыма должна рассеяться.

«В воскресенье ситуация не будет критичной для проведения финала чемпионата мира. Все, что мы видим по прогнозам, говорит о том, что дым к этому времени начнет рассеиваться», — отметил Оравек.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

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