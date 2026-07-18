Де ла Фуэнте: «Ямаль готов на 100 процентов к финалу ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финалом ЧМ-2026 против Аргентины сообщил, что нападающий Ламин Ямаль готов на 100 процентов, несмотря на пропуск тренировки.

«С Ламином все в порядке. Все хорошо тренировались. Надеемся, что завтра никаких неожиданностей не будет. Ламин — это Ламин. А Месси — неповторим. Он является примером. Его отношение, его поведение... И все это — в его возрасте и после такого выдающегося чемпионата мира.

Секрет успеха прост — работать, работать и еще раз работать. И даже тогда не всегда все получается. А когда не получается, нужно продолжать работать и окружать себя хорошими людьми: хорошими игроками, хорошим тренерским штабом...

Ламин готов на сто процентов. У него был сильный ушиб, но он спокойно доиграл матч. Вчера мы дали ему отдохнуть, а сегодня он тренировался вместе с командой в обычном режиме. С ним всё хорошо, никаких проблем нет», — цитирует Marca де ла Фуэнте.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.