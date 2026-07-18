Конате: «Дешам прошел долгий путь со сборной Франции и подарил нам очень много радостных моментов»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате перед матчем за 3-е место финала ЧМ-2026 против Англии обратился к главному тренеру Дидье Дешаму и его штабу. Эта игра будет последней для специалиста у руля французской команды.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить главного тренера, весь тренерский штаб и всех людей, которые сопровождали его в сборной Франции. Дидье Дешам прошел долгий путь и подарил нам очень много радостных моментов. Конечно, были и разочарования, но нельзя забывать все то счастье, которое он принес», — приводит Canal+ слова Конате.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.