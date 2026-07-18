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Сегодня, 06:28

Белый дом встал на защиту сборной Аргентины из-за баннера, посвященного Фолклендским островам

Евгений Козинов
Корреспондент

Глава рабочей группы ФИФА при Белом доме Эндрю Джулиани прокомментировал демонстрацию политического баннера игроками сборной Аргентины после окончания матча с Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с плакатом с надписью «Мальвины — аргентинские».

«Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой, здесь, в Соединенных Штатах Америки. У них есть возможность и способность делать подобные заявления, поскольку в США действует свобода слова», — приводит BBC слова Джулиани.

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.

Футболисты сборной Аргентины с&nbsp;баннером про Мальвинские острова после победы над Англией в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером

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