Скалони: «Нам не хватает Диего Марадоны, но Месси все еще с нами»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед финалом чемпионата мира-2026 против Испании отметил важность Лионеля Месси для футбола.

«Наше главное преимущество в том, что мы выросли в суровых условиях, играя в футбол. Играть в футбол и не думать о том, что говорят другие. Давление остается в стороне, не стоит об этом беспокоиться... В финале нужно делать то, что мы делали с самого начала, просто играть в футбол и даже не думать о том, что может произойти.

Месси — часть истории. Легенда. Достичь финала в 39 лет — это невероятно. Мы должны наслаждаться этим моментом. Нам не хватает Диего Марадоны. Но Месси все еще с нами. Он — часть истории, он — легенда, и вместе с этой группой людей, которые подарили нам эти замечательные годы, мы всегда будем помнить его», — приводит The Guardian слова Скалони.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.