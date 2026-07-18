Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место на ЧМ по футболу

Франция и Англия встретятся в матче за 3-е место на чемпионате мира по футболу в ночь на воскресенье, 19 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 0.00 по московскому времени.

За всю историю Франция и Англия встречались 32 раза, 17 побед одержали англичане, 10 — французы, еще 5 матчей завершились вничью. Разница мячей — 72:41 в пользу Англии. На чемпионатах мира команды провели три встречи: Англия выиграла в 1966-м (2:0) и 1982-м (3:1) годах, а Франция — в 2022-м (2:1).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за 3-е место. Следить за ходом игры Франция — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.

19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

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