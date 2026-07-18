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Сегодня, 06:08

Де ла Фуэнте: «Перерывы на питье воды, возможно, через 30 лет станет нормой в футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что более длительные перерывы между таймами и перерывы на гидрацию, введенные на чемпионате мира-2026, могут стать нормой в футболе в ближайшие годы.

«Я думаю, что все, что мы сейчас считаем странным или необычным, например, перерывы на питье воды, 30-минутный перерыв между таймами, возможно, через 30 лет станет нормой. Возможно, футбол развивается именно в этом направлении. Мы не знаем. Что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать, поэтому нам остается только наслаждаться этим», — цитирует France24 де ла Фуэнте.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

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