Трамп — о поражении Англии от Аргентины: «Тухель допустил ошибку, когда сделал из Кейна игрока обороны»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2).

«У Англии есть великолепный игрок, с которым я играл в гольф. Вы ведь знаете его, да? Это Харри, который был просто великолепен. Мне кажется, они, возможно, допустили ошибку, когда сделали из него игрока обороны.

Что я вообще знаю о футболе? Они повели в счете, а затем своего лучшего игрока отправили обороняться. И потом каким-то образом... Нужно ведь все-таки немного играть в атаку, верно? Но нет, я не собираюсь это оценивать... Послушайте, что я вообще знаю о тренерской работе? Просто, мне это показалось немного необычным. Но Харри — отличный парень, на самом деле», — приводит Yahoo!Sports слова Трампа.

На чемпионате мира-2026 Кейн в 5 матчах забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.