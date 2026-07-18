Де ла Фуэнте: «Согласился бы каждый год доходить до финала чемпионата мира, даже если бы проигрывал его»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финалом ЧМ-2026 против Аргентины отметил, что совершенно спокоен перед игрой.

«Уже само по себе выйти в финал — большая привилегия. Я бы подписался под тем, чтобы каждый год доходить до финала чемпионата мира, даже если бы проигрывал его. Но мы хотим бороться за победу. Мы собираемся насладиться этим моментом. Нас ждет очень сильный соперник, который проходит впечатляющий путь.

Это будет великолепное зрелище. Встречаются две выдающиеся команды, у которых очень много общего. Каждая из нас постарается направить игру в то русло, которое ей выгоднее, но обе сборные будут стремиться провести матч так, чтобы победил талант. Судьи здесь для того, чтобы помогать зрелищу. А мы — им.

Я нервничаю только потому, что сейчас мы полетим обратно в отель на вертолете — вот это меня действительно заставляет нервничать. Все остальное — нет. Я совершенно спокоен. Мы хотим просто насладиться этим моментом», — цитирует Marca де ла Фуэнте.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.