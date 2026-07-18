Трамп назвал самый незабываемый эпизод ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал, чем закончится его звонок президенту ФИФА Джанни Инфантино по поводу красной карточки Фоларина Балогуна.

«Это был турнир, не похожий ни на один другой: жесткая борьба, незабываемые моменты. Наверное, самым незабываемым стал эпизод, когда тому джентльмену показали... это же была красная карточка? И мне пришлось позвонить Джанни и просто сделать рекомендацию. Я сказал: «Джанни, хочу дать рекомендацию. Оставьте этого парня в игре!» Нет, я не так сказал. Я сказал: «Хочу выразить протест». Пнятия не имел, что из всего этого выйдет.

Но, знаете, все закончилось даже лучше, потому что теперь нет никаких споров. Они выиграли матч, а наша команда осталась в полном составе. Если подумать, он принял еще одно отличное решение. Просто за такое никогда не получают должного признания», — приводит Yahoo!Sports слова Трампа.

ФИФА отменила дисквалификацию американского форварда Фоларина Балогуна после красной карточки, полученной в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). По регламенту нападающий должен был пропустить минимум две игры, но избежал наказания и вышел на поле в 1/8 финала против Бельгии (1:4).