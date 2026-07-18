Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:23

Скалони: «Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его номере»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Скалони.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед финалом чемпионата мира-2026 против Испании отметил высокий уровень игры нападающего Ламина Ямаля.

«Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его в номере! (смеется) Он фантастический футболист, настоящее сокровище для футбола. Он еще очень молод, и ему еще есть, что дать футболу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Ямаля в соцсети X.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На&nbsp;пресс-конференции перед финалом ЧМ-2026.Чемпионские перстни, финал под угрозой, судьей стал Винчич: главное на ЧМ-2026 за 17 июля
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Лионель Скалони

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Трамп — о поражении Англии от Аргентины: «Тухель допустил ошибку, когда сделал из Кейна игрока обороны»
Зидан хочет иметь 25 человек в своем штабе в сборной Франции
Мерино — о фотографии Месси с 5-месячным Ямалем: «Когда впервые увидел, подумал, что это нейросеть»
Дешам: «Сборная Франции обязана сделать все возможное для победы в матче за 3-е место ЧМ-2026»
Месси — о фотографии с пятимесячным Ямалем: «Этот снимок что-то невероятное»
Конате: «Конечно, никто не хочет играть в матче за 3-е место, так как мы хотели бы играть в финале»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трамп — о поражении Англии от Аргентины: «Тухель допустил ошибку, когда сделал из Кейна игрока обороны»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости