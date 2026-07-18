Скалони: «Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его номере»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед финалом чемпионата мира-2026 против Испании отметил высокий уровень игры нападающего Ламина Ямаля.

«Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его в номере! (смеется) Он фантастический футболист, настоящее сокровище для футбола. Он еще очень молод, и ему еще есть, что дать футболу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Ямаля в соцсети X.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.