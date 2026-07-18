Дешам: «Сборная Франции обязана сделать все возможное для победы в матче за 3-е место ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Англии отметил, что его цель — выиграть бронзовые медали.

«Я чувствую ответственность за предстоящий матч, который не является товарищеским. Это не тот матч, который бы мы хотели, но это тот матч, в котором мы сыграем. Я вместе со своим штабом и игроками обязан сделать все возможное для достижения нашей цели. Англичане хотели играть не в таком матче, и мы тоже, но это цель, и именно об этом я думаю.

Поражение от Испании? Когда побеждаешь, есть улыбки и радость — это прекрасные моменты. Когда нет победы, все гораздо менее приятно, но это нужно принять. Испания была сильнее нас, даже несмотря на то, что наши показатели в физическом плане — по пройденной дистанции и интенсивности бега — были хорошими. Но есть еще и техническая составляющая, и здесь все связано с качеством сборной Испании, которая подняла уровень игры. В итоге именно Испания вышла в финал, а не мы. Разочарование соответствует тем амбициям, которые у нас были и на которые имели полное право. Это нужно принять. Сейчас у нас впереди этот матч, а затем начнется отпуск. Игрокам он необходим. И мне тоже», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.