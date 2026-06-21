Игрок сборной Туниса Абди: «У нас вечно все ломают, чтобы строить заново. Состав на ЧМ никогда не играл вместе»

Защитник сборной Туниса Али Абди принес извинения болельщикам национальной команды за выступление на ЧМ-2026 и раскритиковал постоянные изменения в сборной.

«Я извиняюсь перед тунисскими болельщиками, а не перед теми, кто развлекается, выдумывая информацию направо и налево. Это не в интересах страны. У нас нет времени работать. Вместо того, чтобы исправлять недостатки, у нас все время все ломают, чтобы потом перестраивать заново. Мы приехали на чемпионат мира с составом, который никогда не играл вместе», — приводит слова Абди аккаунт Tounes El Khadra в соцсети X.

21 июня сборная Туниса потерпела разгромное поражение от Японии (0:4) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026. После этого африканская команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

После поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре Федерация футбола Туниса уволила главного тренера сборной Сабри Лямуши. Его сменил Эрве Ренар.