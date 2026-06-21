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Игрок сборной Туниса Абди: «У нас вечно все ломают, чтобы строить заново. Состав на ЧМ никогда не играл вместе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник сборной Туниса Али Абди принес извинения болельщикам национальной команды за выступление на ЧМ-2026 и раскритиковал постоянные изменения в сборной.

«Я извиняюсь перед тунисскими болельщиками, а не перед теми, кто развлекается, выдумывая информацию направо и налево. Это не в интересах страны. У нас нет времени работать. Вместо того, чтобы исправлять недостатки, у нас все время все ломают, чтобы потом перестраивать заново. Мы приехали на чемпионат мира с составом, который никогда не играл вместе», — приводит слова Абди аккаунт Tounes El Khadra в соцсети X.

21 июня сборная Туниса потерпела разгромное поражение от Японии (0:4) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026. После этого африканская команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

После поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре Федерация футбола Туниса уволила главного тренера сборной Сабри Лямуши. Его сменил Эрве Ренар.

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