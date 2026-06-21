Семин впечатлен игрой сборной Марокко на ЧМ-2026: «Команда вызывает восхищение»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре Марокко на чемпионате мира-2026.

«Сборная Марокко вызывает восхищение и уважение. Мне кажется, что эта команда может достичь серьезного успеха на этом чемпионате мира. Видно, что они могут еще прибавить на этом турнире, но и нынешний уровень игры у них очень солидный», — сказал Семин «СЭ».

Марокко занимает второе место в группе С, набрав 4 очка.