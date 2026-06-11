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Сегодня, 06:35

Защитник сборной США Ричардс готов сыграть с Парагваем на ЧМ-2026

Павел Лопатко

Защитник сборной США Крис Ричардс заявил, что его восстановление после растяжения лодыжки продвинулось настолько, что он готов сыграть с Парагваем в стартовом матче национальной команды на финальном турнире чемпионата мира-2026.

Защитник «Кристал Пэлас» провел последние несколько недель, пытаясь набрать форму, и заявил, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выйти на поле.

«Я готов. Я имею в виду, это чемпионат мира, так что я сделаю себя готовым в любом случае. Я чувствую себя хорошо. Возможно, небольшая припухлость, но это не то, с чем не справится тейп», — цитирует 26-летнего футболиста ESPN.

Ричардс пропустил оба товарищеских матча сборной США перед финальным турниром ЧМ-2026.

«Реабилитация есть реабилитация. Это никогда не бывает весело. Это были долгие дни попыток привести в порядок лодыжку, снять отек, все такое. Но это заняло примерно столько времени, сколько я ожидал. Первоначальный статус был «день за днем», но для меня это было ближе к двум-трем неделям», — добавил защитник.

Ричардс дебютировал в национальной команде в ноябре 2020 года. В 36 играх за сборную США он забил три гола.

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