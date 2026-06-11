Фан-зону ФИФА в Мехико могут перенести из-за протестов учителей

Фан-зона Международной федерации футбола (ФИФА) в Мехико, где должны состояться церемония открытия и первый матч финального турнира чемпионата мира-2026, может быть перенесена из-за протестов учительского профсоюза страны, сообщает ESPN.

При этом президент Мексики Клаудия Шейнбаум не будет присутствовать на стартовом матче между Мексикой и Южной Африкой на стадионе «Ацтека» 11 июня. Она предпочла отдать свой билет.

Хотя изначально Шейнбаум упоминала возможность смотреть матч в городской фан-зоне на площади Конституции, протесты на Сокало могут изменить планы президента.

«Что ж, посмотрим, как будут развиваться события с учителями и некоторыми другими группами, потому что мне, очевидно, нужно внимательно следить за этим. Есть команда, которая постоянно отслеживает ситуацию, но посмотрим, как все сложится», — сказала глава государства на пресс-конференции.

Тысячи членов мексиканского учительского профсоюза CNTE собрались на Сокало, чтобы протестовать до тех пор, пока правительство не прислушается к их требованиям. Они требуют восстановления государственных пенсий для учителей через систему ISSSTE 2007 года, повышения заработной платы и другие уступки. Правительство оценивает, что на Сокало соберутся до 6000 членов CNTE, которые разобьют палаточный лагерь, блокируя главную площадь, где должна быть организована фан-зона.

Члены CNTE также проводили марши по всему Мехико, перекрывая некоторые дороги и проспекты, ведущие к стадиону «Сьюдад-де-лос-Депортес». 9 июня группа перекрыла части главной автомагистрали у стадиона. Правительство Мексики подтвердило, что другие группы также планируют протесты на неделе открытия чемпионата мира; ожидается, что в Мехико у «Ацтеки» и на Сокало появятся представители 19 общественных движений.

Позже Шейнбаум уточнила, что по всему Мехико есть 18 других площадок, которые могут принять фан-зону ФИФА, если мероприятие не сможет состояться на Сокало.

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