Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 07:01

Фан-зону ФИФА в Мехико могут перенести из-за протестов учителей

Павел Лопатко

Фан-зона Международной федерации футбола (ФИФА) в Мехико, где должны состояться церемония открытия и первый матч финального турнира чемпионата мира-2026, может быть перенесена из-за протестов учительского профсоюза страны, сообщает ESPN.

При этом президент Мексики Клаудия Шейнбаум не будет присутствовать на стартовом матче между Мексикой и Южной Африкой на стадионе «Ацтека» 11 июня. Она предпочла отдать свой билет.

Хотя изначально Шейнбаум упоминала возможность смотреть матч в городской фан-зоне на площади Конституции, протесты на Сокало могут изменить планы президента.

«Что ж, посмотрим, как будут развиваться события с учителями и некоторыми другими группами, потому что мне, очевидно, нужно внимательно следить за этим. Есть команда, которая постоянно отслеживает ситуацию, но посмотрим, как все сложится», — сказала глава государства на пресс-конференции.

Мексиканские учителя объявили забастовку и&nbsp;грозят сорвать церемонию открытия ЧМ-2026.Учителя бастуют! В Мексике начались массовые протесты за день до старта чемпионата мира-2026

Тысячи членов мексиканского учительского профсоюза CNTE собрались на Сокало, чтобы протестовать до тех пор, пока правительство не прислушается к их требованиям. Они требуют восстановления государственных пенсий для учителей через систему ISSSTE 2007 года, повышения заработной платы и другие уступки. Правительство оценивает, что на Сокало соберутся до 6000 членов CNTE, которые разобьют палаточный лагерь, блокируя главную площадь, где должна быть организована фан-зона.

Члены CNTE также проводили марши по всему Мехико, перекрывая некоторые дороги и проспекты, ведущие к стадиону «Сьюдад-де-лос-Депортес». 9 июня группа перекрыла части главной автомагистрали у стадиона. Правительство Мексики подтвердило, что другие группы также планируют протесты на неделе открытия чемпионата мира; ожидается, что в Мехико у «Ацтеки» и на Сокало появятся представители 19 общественных движений.

Позже Шейнбаум уточнила, что по всему Мехико есть 18 других площадок, которые могут принять фан-зону ФИФА, если мероприятие не сможет состояться на Сокало.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
История
Прогнозы
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Защитник сборной США Ричардс готов сыграть с Парагваем на ЧМ-2026
Блаттер — о непопадании арбитра на ЧМ-2026: «Инфантино должен показать, что он сильнее своего друга Трампа»
Сборной Гаити запретили играть на ЧМ-2026 в форме с изображением войны за независимость
Инфантино: «Если бы ФИФА продавала билеты на ЧМ-2026 по более низкой цене, они бы попали на вторичные рынки»
Почеттино: «Никто не видит США в претендентах на победу в ЧМ-2026, но почему бы и нет?»
Зиньо верит, что сборная Бразилии может выиграть ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник сборной США Ричардс готов сыграть с Парагваем на ЧМ-2026
Новости
RSS RSS
Все новости