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18 июня, 01:24

Защитник сборной Шотландии Маккенна пропустил одну из тренировок перед матчем с Марокко на ЧМ-2026

Павел Лопатко

Защитник Скотт Маккенна пропустил тренировку сборной Шотландии перед матчем чемпионата мира-2026 против Марокко 20 июня, сообщает PA.

29-летний игрок загребского «Динамо» отсутствовал в игре 1-го тура против Гаити (1:0) из-за травмы икроножной мышцы, но вернулся к тренировкам команды утром 16 июня. Однако утром 17 июня Маккенна пропустил занятие перед вылетом команды в Бостон.

Маккенна в 50 матчах за сборную Шотландии забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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