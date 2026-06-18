Висса: «Забить первый гол ДР Конго на ЧМ — это огромный повод для гордости»

Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса прокомментировал ничью с Португалией (1:1) в 1-м туре чемпионата мира-2026.

«Я, конечно, очень горд сегодня, потому что мы очень много работали. Это был очень сложный матч против команды, которая сильнее нас. Но сборная ДР Конго проявила мужество и стойкость. Забитый нами первый гол — это огромный повод для гордости, потому что он отражает характер этой команды. Самое важное сейчас — продолжать двигаться вперед», — цитирует официальный сайт ФИФА Висса.

Португалия и ДР Конго набрали по 1 очку и делят первое и второе места в группе К. Во втором матче 1-го тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.

Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.