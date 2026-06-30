Сборная Марокко в третий раз выбила европейскую команду в плей-офф чемпионата мира

Сборная Марокко победила сборную Нидерландов (1:1, пенальти 3:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Марокканцы в третий раз на ЧМ выбили европейскую команду в плей-офф. На турнире 2022 года Марокко в 1/8 финала обыграло Испанию (0:0, пенальти 3:0), а в четвертьфинале — Португалию (1:0).

В 1/8 финала ЧМ-2026 Марокко сыграет с Канадой. Матч состоится 4 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В 2022 году победителем турнира стала сборная Аргентины.