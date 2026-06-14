Берн — о задаче Англии на ЧМ-2026: «Бессмысленно приезжать сюда и говорить, что мы не хотим победить»

Защитник сборной Англии Дэн Берн заявил, что национальная команда полна решимости прервать 60-летнюю засуху без титулов на чемпионате мира.

Англичане выигрывали турнир только один раз — в 1966 году.

«Бессмысленно приезжать сюда и говорить, что мы не хотим этого сделать. Наша задача — завоевать вторую звезду на футболке. Вот чего мы хотим», — цитирует Берна Reuters.

Свой первый матч на ЧМ-2026 Англия проведет 17 июня против Хорватии. Берн считает, что дополнительное время на подготовку пошло его сборной на пользу.

«Теперь, когда мы здесь, я взволнован. Думаю, осознание того, что турнир начался, приходит именно сейчас. Эта пауза никак не влияет на нас. У нас просто есть немного больше времени, чтобы присмотреться к соперникам, привыкнуть к атмосфере и понять, в каком темпе будут проходить игры», — добавил он.

В групповом турнире чемпионата мира Англия также сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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