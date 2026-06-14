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14 июня, 19:08

Путин в разговоре с Трампом пожелал удачи американским организаторам ЧМ-2026 по футболу

Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом пожелал удачи американским организаторам ЧМ-2026 по футболу.

«Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата», — приводит «РИА Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

Путин и Трамп провели телефонный разговор в воскресенье, 14 июня. Президент России поздравил главу США с 80-летием. По словам Ушакова, разговор продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе.

ЧМ-2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В чемпионате мира впервые в истории принимают участие 48 сборных.

Российские футбольные сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

Источник: РИА Новости
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