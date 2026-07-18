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Сегодня, 09:12

Гарсия перед финалом чемпионата мира-2026: «Испания и Аргентина — почти братья»

Алина Савинова

Испанский защитник Эрик Гарсия в преддверии финала чемпионата мира-2026 назвал сходство между сборными Испании и Аргентины.

«Я считаю, что Испания и Аргентина — две страны, которые почти братья. У аргентинцев есть характер, немного похожий на наш: никогда не сдаваться и бороться до конца. Они доказывали это в каждом матче на чемпионате мира», — сказал Гарсия Catalunya Radio.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

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