Ляпорт: «Мы не праздновали победу над Францией, потому что не хотим останавливаться на полпути»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт рассказал, почему его команда не праздновала победу над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

«Мы не праздновали в раздевалке, потому что не хотим останавливаться на полпути. Все кроме победы на чемпионате мира будет огромным разочарованием для нас. До тех пор, пока мы не добьемся того, что, как мы верим, принадлежит нам, мы не можем праздновать», — приводит Sportskeeda слова Ляпорта.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля и начнется в 22.00 (мск).