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Сегодня, 15:39

The Guardian: МОК не намерен применять санкции к Инфантино

Алина Савинова
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

МОК не собирается применять санкции к президенту ФИФА Джанни Инфантино из-за ситуации с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026, сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники в МОК.

14 июля портал City AM сообщал, что некоммерческая организация FairSquare направила жалобу в МОК из-за действий Инфантино.

Один из источников The Guardian утверждает, что МОК не хочет вмешиваться в особенности применения международными федерациями собственных правил. По словам другого источника, баланс сил между МОК и ФИФА за последние два десятилетия значительно изменился в сторону футбольной организации. Влияние ФИФА на МОК растет в части коммерческих доходов и привлечения молодой аудитории.

Балогун получил красную карточку в 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). После решения дисциплинарного комитета ФИФА о приостановлении дисквалификации нападающий принял участие в матче 1/8 финала с Бельгией (1:4). Президент США Дональд Трамп признался, что он общался с Инфантино по поводу удаления Балогуна, однако не знал, чем закончится его звонок главе ФИФА.

Джанни Инфантино.Более 200 федераций поддержат Инфантино на выборах президента ФИФА. Скандал с Балогуном — не помеха

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