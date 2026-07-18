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Сегодня, 15:52

Возинья: «Для меня Месси лучший в мире. Играть против него было огромным удовольствием»

Алина Савинова

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья вспомнил матч против сборной Аргентины (2:3 д.в.) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Противостоять Аргентине было здорово. Мы шли на равных почти до самого конца и имели шансы победить. Это был великий момент для меня и для Кабо-Верде. Мы показали миру, что у нас тоже есть качество», — приводит Marca слова Возиньи.

Вратарь подчеркнул, что этот матч позволил ему осуществить мечту — выйти на поле против нападающего Лионеля Месси.

«Месси — игрок, который не нуждается в представлении. Для меня он лучший в мире. Он делает это больше 20 лет, и играть против него было огромным удовольствием», — добавил Возинья.

Голкипер Кабо-Верде приобрел огромную популярность после выступления на чемпионате мира. До начала турнира на аккаунт 40-летнего футболиста в соцсети было подписано 56 000 человек. Сейчас у него 29,4 миллиона подписчиков.

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