Ширер раскритиковал ФИФА за проведение матча за третье место на ЧМ-2026: «Просто нелепо»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за проведения матча за третье место на чемпионате мира-2026.

«Это просто нелепо. В ФИФА рассказывают о важности здоровья футболистов, а сейчас команды вылетели с турнира, уже не победят, но их заставляют прилететь в Майами и играть при 37-38 градусах жары. Абсолютная чепуха. Футболисты должны ехать домой или уже быть дома. И готовиться к отпуску, а не торчать на чемпионате еще 3-4 дня, чтобы сыграть в бессмысленном матче, который нужен только ради денег», — приводит слова Ширера Betfair.

В матче за третье место ЧМ-2026 встретятся Франция и Англия. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 18 на 19 июля. Стартовый свисток прозвучит — в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Франция на стадии 1/2 финала проиграла Испании со счетом 0:2. Англия в полуфинале турнира уступила Аргентине в концовке матча (1:2).