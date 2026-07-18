«Кажется, что в этом матче будет много голов». Прогноз Алексея Ярошевского на финал ЧМ-2026

19 июля в 22:00 по московскому времени сборные Испании и Аргентины выяснят, кому достанется Кубок мира. Матч состоится на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Комментатор Алексей Ярошевский при поддержке FONBET дал прогноз на игру.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

В какой форме Испания

«Красная фурия» взяла верх в 5 из 6 последних финалов крупных турниров, а на ЧМ-2026 пропустила всего 1 гол и допустила всего 9 ударов по своим воротам. Испанцы начали выступление с ничьей против Кабо-Верде (0:0) и выиграли остальные встречи у Саудовской Аравии (4:0), Уругвая (1:0) в группе и в плей-офф у Австрии (3:0), Португалии (1:0), Бельгии (2:1) и Франции (2:0). Текущая беспроигрышная серия команды Луиса де ла Фуэнте в основное время достигла 37 матчей (27 побед и 10 ничьих), и победа в финале позволит ей побить предыдущий рекорд среди европейских сборных, который сейчас принадлежит Италии.

Микель Ойярсабаль открыл счет против французов, а всего забил 5 мячей на этом турнире — больше всех остальных в своей сборной. Интересно, что 4 из 5 мячей форвард «Реал Сосьедада» отправил в ворота с 20-й по 40-ю минуты, а два года назад стал автором победного мяча на Евро-2024.

Все футболисты сборной Испании здоровы и могут войти в заявку на матч с Аргентиной.

В какой форме Аргентина

Аргентинцы уверенно выиграли матчи группового этапа с Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1), но столкнулись со сложностями на каждой стадии плей-офф и вырвали победы либо в дополнительное время, либо после 75-й минуты. В 1/16 финала команда Лионеля Скалони прошла Кабо-Верде (3:2 в доп. вр.), в 1/8 — совершила героический камбэк против Египта (3:2), в четвертьфинале дожала Швейцарию (3:1 в доп. вр.), а в полуфинале — Англию (2:1). Финал ЧМ-2026 станет для «Альбиселесте» седьмым в истории при трех победах и поражениях в предыдущих решающих матчах мундиалей. Триумфа на двух подряд чемпионатах мира добивалась пока только одна национальная команда, а в трех прошлых случаях действующие чемпионы мира терпели поражения в финальной схватке.

Лаутаро Мартинес совершил по голевому действию в трех предыдущих матчах (2+1), выходя на замену. Результативнее всех в сборной Аргентины и вообще на турнире выступает 39-летний Лео Месси. Капитан отличился в каждой игре и всего набрал 12 (8+4) очков по системе «гол+пас».

В лазарете аргентинцев остается защитник «Марселя» Леонардо Балерди.

Испания — Аргентина: статистика личных встреч

Испанцы выиграли 3 из 4 прошлых товарищеских встреч у Аргентины (2:1, 2:1, 1:4, 6:1). Единственный матч этих сборных на ЧМ в 1966 году завершился в пользу аргентинцев (2:1).

Прогноз Алексея Ярошевского на матч Испания — Аргентина 19 июля

Финал чемпионата мира не может быть простым на прогнозы, ведь это и самый сложный, и самый важный матч в мире. Все-таки несколько мыслей есть. Во-первых, обе забьют и тотал больше 2,5. В линии FONBET на такой исход отличный коэффициент — надо брать. Кажется, что в этом матче будет много голов. Особенно если Испания забьет первой, а Аргентина ринется отыгрываться.

Во-вторых — желтые карточки. Славко Винчич вообще показывает их обычно больше двух в матче. Мне кажется, что Аргентина должна победить по желтым карточкам.

И, конечно же, Лионель Месси. Не знаю, забьет он или нет. Думаю, что должен, но коэффициенты на его мяч несерьезные. А вот два удара в створ от Лионеля Месси, то есть тотал больше 1,5 ударов в створ — это ставка для отчаянных, хотя как будто она самая верная.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют и тотал больше 2,5» можно поставить за 2.55. Победа Аргентины по желтым карточкам оценивается в 1.85, а тотал больше 1,5 ударов в створ в исполнении Лионеля Месси — в 2.02.

Пропитайся атмосферой чемпионата мира по футболу вместе с FONBET! Делай ставки на матчи турнира с приветственным фрибетом 15 000 рублей